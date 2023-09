CHECK - Ja, dit was écht de eerste Belgische hittegolf in september sinds het begin van de metingen

Waarom staan er dan nog teksten met verouderde cijfers op de website van het KMI? Een woordvoerder van het weerinstituut vertelt dat de teksten op de webpagina met titel "Uitzonderlijke gebeurtenissen sinds 1901" afkomstig zijn uit een boek dat begin deze eeuw verscheen. Het gaat om "Weer of geen weer. Een eeuw natuurgeweld in België", dat werd samengesteld door het KMI en uitgegeven in 2004. Het boek was een opsomming van "alle uitzonderlijke meteorologische gebeurtenissen" in België, "chronologisch en geografisch gerangschikt".

De thematische items uit dat boek, onderverdeeld in historische nieuwtjes over categorieën als "mist", "bliksem", "temperatuur", "sneeuw", en ook: "hittegolf", bevatten nog de niet-gecorrigeerde temperaturen, vandaar dat ook de ondertussen geschrapte "hittegolf" van 1919 nog vermeld staat.