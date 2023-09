Directie PSS Bilzen wil schooluren aanpassen omdat leerlingen te laat komen door nieuwe dienstregeling van De Lijn

De directie van de Provinciale Secundaire School in Bilzen heeft een voorstel gedaan aan de ouders om de school later te laten beginnen en de pauzes in te korten. De dienstregeling van De Lijn is sinds 1 september aangepast, maar daardoor komen heel wat leerlingen 's ochtends te laat op school. De ouders zijn niet te spreken over het voorstel.