Man die dodelijk ongeval met fietser veroorzaakte in Diksmuide was onder invloed van drugs

De man zit sinds vorig weekend in de cel en verscheen vandaag voor de raadkamer in Veurne. Die besliste om hem nog een maand langer aan te houden. Uit het bloedonderzoek blijkt dat hij onder invloed van drugs reed.

Er komt nog een onderzoek naar zijn geestestoestand. “De bloedresultaten van mijn cliënt zijn net binnen, maar die wil ik eerst bespreken met hem”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

"De raadkamer vond het nodig om de man langer in de cel te houden en daartegen hebben we ons niet verzet. Zijn gezondheid is momenteel niet goed. Daarom was hij ook niet aanwezig op de zitting. Hij kan zich nog niet herinneren wat er voor en tijdens het ongeval precies is gebeurd.”