Druk op de wegen naar de kust, E40 tussen Gent en Aalter volledig afgesloten in de nacht van zaterdag op zondag

De stokoude brug van de Kloosterstraat over de E40 bij Drongen (Gent) moet worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw exemplaar. Die afbraak gebeurt dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag. De snelweg gaat daarvoor in beide richtingen dicht van zaterdagavond om 21 uur tot zondagochtend om 9u30.

Richting kust moet je de snelweg verlaten aan de afrit in Sint-Denijs-Westrem, even voorbij Gent. Wil je richting Knokke? Dan rij je van daaruit best om via de ring rond Gent (R4) tot Zelzate. Daar kan je de E34 richting Knokke op. Wie naar Oostende moet, kan dezelfde omleiding volgen en vervolgens bij Maldegem via de N44 naar Aalter en de E40 rijden. Of zet je GPS of verkeersapp aan: die zal je natuurlijk wel via kleinere wegen tussen Gent en Aalter sturen.

Richting binnenland is de E40 dicht aan de afrit in Aalter. Plan je zaterdagavond een late rit van de oostkust (Blankenberge, Knokke) naar Gent of Brussel, dan kan je beter direct via de E34 en de R4 rijden. Kom je vanuit Oostende, dan zit er niets anders op dan bij Aalter voor de N44 richting Maldegem te kiezen. Vermijd in elk geval de N409 van Aalter naar Deinze en de E17, die is door werkzaamheden ook gesloten. Vanuit de westkust (De Panne, Nieuwpoort) loont het de moeite om via de N8 Veurne-Ieper en de A19 naar Kortrijk te rijden en zo verder via de E17 naar het binnenland.