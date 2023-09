Vlaamse regering verleent vergunning voor tracé van  luchthaventram in Machelen en Zaventem

De vergunning is onderdeel van het "Project Luchthaventram" tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de luchthaven. Het is een van de geplande vervoerlijnen van Brabantnet waarmee De Lijn de verbinding in de noordelijke Vlaamse Rand en in Vlaams-Brabant wil verbeteren. Momenteel stopt de tramlijn aan eindhalte NATO, maar met deze goedkeuring zal de lijn tot aan de luchthaven worden doorgetrokken. Een openbaar onderzoek, dat eerder dit jaar werd gehouden in Machelen en Zaventem, leverde slechts acht bezwaren op. "Die werden grondig behandeld", stelt de Vlaamse regering in een persbericht.