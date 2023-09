Hete perenpluk in Haspengouw: "Vroeg beginnen en regelmatig pauzeren met fris water"

Ook Piet Porreye merkt dat zijn frigo's tijdens deze dagen meer energie verbruiken. "Dat moet je erbij nemen", vindt Porreye. "We mogen echt niet klagen als je ziet wat voor extreme weerstoestanden telers in het zuiden van Europa hebben moeten doorstaan. Voor Conference peren hebben we in België het ideale weer gehad. De warme uren tijdens de pluk moeten we erbij nemen, maar dit wordt een oogst die we qua smaak niet snel gaan vergeten. Dit kan wel eens de mooiste oogst in 40 jaar worden."