"Holly" pakt een eerste prijs op filmfestival van Venetië: hoofdrolspeelster Cathalina Geeraerts (17) wint award voor beste acteerprestatie

De prijsuitreiking vond vandaag plaats in Lido, de elf kilometer lange zandbank in Venetië waar het filmfestival ieder jaar in september plaatsvindt. Fien Troch nam - in plaats van Cathalina Geeraerts, die al was teruggevlogen - de award in ontvangst van juryleden Paolo De Cesare (voorzitter), Violeta Bava, Rüdiger Suchsland, Maria Giovanna Vagena en Erfan Rashid.