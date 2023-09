Wat als je kind een influencer is? "Ouders te weinig op de hoogte van de plichten"

Want zelfs met een centraal meldpunt blijven er heel wat vragen voor ouders met de huidige wetgeving onbeantwoord: wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met het geld dat kinderen - al dan niet in filmpjes van hun ouders - verdienen? En staat er een limiet op die inkomsten? In Frankrijk bijvoorbeeld moeten ouders een deel van de inkomsten van hun 'kidfluencer' storten in een fonds tot het kind meerderjarig is.

Zolang er geen officieel centraal infopunt wordt opgericht, kunnen ouders wel al heel wat info vinden op de website magditonline.be van de UGent.