Leegstaand containerdorp voor Oekraïense vluchtelingen in Schaarbeek gaat asielzoekers herbergen

Het Brussels Gewest en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kwamen in een opvangconventie overeen dat Brussel 1.500 plaatsen in noodopvang probeert te voorzien. "Die mensen vangen wij op in hotels of bij het Rode Kruis en dat kost veel geld", aldus Balci.