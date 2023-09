BEKIJK - Omstaander filmt aanvaring tussen binnenvaartschip en plezierboot op de Schelde in Temse

De twee vaartuigen botsten gisteravond bijna frontaal op elkaar. Op beelden is te zien dat het plezierbootje op het laatste moment nog een manoeuvre uitvoert waardoor het in de flank aangevaren wordt. Het bootje wordt dan nog enkele tientallen meters meegesleurd tot het binnenvaartschip stopt. Pas dan kan het pleziervaartuig loskomen en op eigen kracht naar de kant varen en aanmeren aan de Zaat in Temse.



Het binnenschip voer na de aanvaring verder, maar volgens de scheepvaartpolitie is er in geen geval sprake van vluchtmisdrijf omdat de schipper enkele honderden meters verderop wel heeft aangemeerd en onmiddellijk de politie heeft verwittigd. Wat de oorzaak van de aanvaring was, is niet duidelijk. Vermoedelijk raakte de schipper van het plezierbootje verblind door de zon.