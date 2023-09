Lonen blijven ook komend jaar verder stijgen (en dat geldt ook voor jouw koopkracht)

"Ja ja, maar in de winkel is alles ook belachelijk veel duurder geworden", horen we je mompelen. Terechte bemerking, maar zelfs ondanks die forse stijging van het prijspeil, de inflatie dus, houdt de man in de straat ook over het algemeen meer over op het einde van de maand.

Het reëel beschikbaar inkomen van de Belgen daalde vorig jaar - als gevolg van de energiecrisis - nog met 1,4 procent, maar stijgt dit jaar weer met 3,5 procent. En ook volgend jaar komt er 0,4 procent koopkracht bij.