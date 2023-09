LOVE festival in Zoutleeuw neemt extra maatregelen tegen hitte

Dat het festivalterrein zich op de Grote Markt bevindt, is volgens de burgemeester een groot voordeel. "Vanaf 17.00 uur hebben we al enkele schaduwplekjes en vanaf 18.00 uur zal heel het terrein in de schaduw liggen. Dat hebben we te danken aan de Sint-Leonarduskerk die erg hoog is", klinkt het bij Dumst.