Menstruatiekastjes in HOGENT worden positief onthaald: "Willen dat menstruatieproducten net zo belangrijk zijn als toiletpapier"

"In het begin vreesden we dat er een soort 'graaicultuur' zou ontstaan. Na een evaluatie blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. We zien dat de producten op een heel correcte en goede manier gebruikt worden. Voor ons was het vooral belangrijk dat iedereen deze producten kan gebruiken. Het is fijn om te weten dat als je geen maandverbanden bijhebt, er een alternatieve oplossing is. Uiteraard hangt er een prijskaartje aan vast. Het is een meerkost voor de school, maar over het volledige academiejaar valt die kost wel mee", relativeert Goossens.