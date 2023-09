Bocholtse Brouwerij Martens pakt uit met grootste muurschildering van Limburg voor 265ste verjaardag

Het oudste familiebedrijf van Limburg startte op in 1758. 265 jaar later is het uitgegroeid tot een van de grootste brouwerijen van België. En dat wilden de makers ook capteren in de muurschildering. Het kunstwerk toont het productieproces van Martens door de jaren heen. De typische groen-witte kleuren van de brouwerij staan centraal in het werk.