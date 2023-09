Wetenschappers vinden mysterieuze gouden "kwal" op zeebodem en weten 1,5 week later nog niet wat het is

"Is het niet heerlijk om vast te stellen hoe vreemd de diepzee is", zegt expeditieleider Sam Candio. "We hebben de "gouden kegel" nog steeds niet kunnen identificeren, behalve dat we intussen weten dat hij van biologische oorsprong is. We zullen waarschijnlijk pas meer te weten komen als we het ding in het labo verder kunnen onderzoeken."