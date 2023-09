Vlaamse belastingen te laat betaald? Fiscus vraagt intresten, zelfs bij afbetalingsplan

"Het is het principe van geld lenen, kost geld. Eigenlijk werkt het systeem zoals bij het aflossen van een hypothecaire lening bij een bank", zegt de woordvoerder. Wie er niet in slaagt om het totale bedrag van de belasting op tijd te betalen, zal dus aan het einde meer betalen dan iemand die dat wel kan.

Mag je van een overheid niet iets meer begrip verwachten voor mensen die een afbetalingsplan kregen, omdat ze het financieel moeilijker hebben? "Wij kunnen daar heel weinig zelf over beslissen. Het is een wettelijk bepaald automatisme. Die termijnen en percentages zijn bij wet vastgelegd", legt De Sagher uit. "Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen we daarvan afwijken. Als wij bijvoorbeeld een fout zouden maken waardoor mensen niet op tijd kónden betalen. Tijdens de coronacrisis hebben we daar ook van afgeweken omdat er toen veel mensen technisch werkloos waren."