Natuurpunt trekt aan alarmbel: "Helft insecten verloren, amper wespen geteld deze zomer"

Dat het aantal insecten fluctueert per jaar is normaal, zegt Veraghtert. "Eén slecht jaar is op zich niet dramatisch. Maar er zijn ook factoren die echt een dreiging vormen voor de insectenpopulatie."

Hij wijst in eerste instantie naar de klimaatopwarming. "Enkele warme dagen kunnen geen kwaad, maar extreme weersomstandigheden wel. Zoals de kurkdroge zomer van vorig jaar. Er zijn bijvoorbeeld rupsjes die enkel fris gras eten, maar alles was dor. En we zien dat we steeds vaker met die extreme weersomstandigheden te maken zullen krijgen."