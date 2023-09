Nieuwe speeltuinen aan basisschool De Speling in Lommel geopend, ook toegankelijk na de schooluren

De aanleg van de Spelingtuinen is een onderdeel van het toekomstige project Mudhoven, een groot woonproject met een honderdtal woningen en een aantal diensten. Het sluit aan op de Groene Doorsteek in het centrum van Lommel. "Het is

belangrijk om dat groene karakter, waar we als Lommelaars zo trots op zijn, door

te trekken naar het hart van onze stad. Samen met deze Spelingtuinen en de

speeltoestellen aan de Groene Doorsteek, zorgen we ervoor dat kinderen niet

binnen hoeven te zitten maar kunnen genieten van in een stad wonen."