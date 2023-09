Noord-Korea stelt nieuwe duikboot voor die (naar verluidt) ook nucleaire wapens kan afvuren

De duikboot moet "het speerpunt van de onderwater offensieve capaciteiten worden", maar de vraag is hoe capabel die ook echt is. Volgens experten is het een verbouwd Sovjet-model, dat luid en traag is, en een beperkt bereik heeft. Het is ook niet duidelijk hoeveel nucleaire raketten het zou kunnen dragen, en of Noord-Korea die ook ter beschikking heeft.