Van muziek genieten bij de kiosk of fietsen langs kapelletjes: dit zijn onze tips voor Open Monumentendag

Sint-Niklaas is de gaststad van Open Monumentendag dit jaar. Al op zaterdagavond tussen 19 en 22 uur kun je terecht in het nieuwe museum Curiosum. In primeur, want dat interactieve museum opent pas echt de deuren eind oktober. Het zit in het gerestaureerde chique stadspaleis van industrieel, politicus en dichter Alfons Janssens.

Sint-Niklaas ligt in het Waasland, de streek van Reynaert de Vos. Dit weekend gaat ook "R. de musical" in première, een urban versie van het geliefde middeleeuwse verhaal, in een oude industriële site. En in het pijp- en tabaksmuseum wordt de langste sigaar ter wereld gerestaureerd. 6,43 meter lang, 47 centimeter dik en 400 kilo zwaar.