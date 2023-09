Oudenaarde zet artificiële intelligentie in om staat van de wegen te controleren

ASAsense is een spin-off van de UGent die twee jaar geleden begon met een technologie om via sensoren en artificiële intelligentie de staat van de wegen in kaart te brengen. In een eerste fase sprongen een 8-tal gemeenten, waaronder Sint-Niklaas, mee op de kar om de technologie verder te ontwikkelen. De technologie staat nu op punt en het bedrijf gaat in Oudenaarde 14 wagens, die vaak rondrijden op het grondgebied van de stad, nu uitrusten met sensoren.

CEO Thomas Weyn: "In de wagen installeren wij een geluidssensor die het rolgeluid van de banden meet. Dat geluid wordt naar onze servers gestuurd en dan laten we er de artificiële intelligentie er op los. Die haalt er alle ruis uit en zorgt ervoor dat alle wagenspecifieke elementen eruit gefilterd worden. We doen ook metingen van de trillingen en met al die data kunnen we dan de staat van de weg in kaart te brengen." Maandelijks levert het bedrijf een rapport met een overzicht aan de stad Oudenaarde, waardoor de stad de staat van de weg kan opvolgen.