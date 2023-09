Kampenhout legt pleintje aan als ontmoetingsplek voor ouderen

De gemeente Kampenhout heeft een nieuw pleintje ingehuldigd aan de woonwijk Trits waar buurtbewoners kunnen samenkomen om te praten en te petanquen.

"In de woonwijk woont een mix van mensen: alleenstaande ouderen, oudere koppels, gezinnen met kinderen en alleenstaanden. Er was al een speeltuin voor de kinderen, maar ook voor oudere personen was er nood aan een ontmoetingsplek", zegt schepen van Sociale Huisvesting Greet Willems (Team Burgemeester).

Via een bevraging konden de buurtbewoners aangeven wat zij op het pleintje wilden zien. "Er was een wens voor een petanquebaan en een pergola, dus we zijn blij dat we die hebben kunnen plaatsen met de nodige subsidies", zegt Willems. Er werden ook twee picknicktafels geplaatst.