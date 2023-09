Politievakbond "gematigd positief" over actieplan Brussel-Zuid: "Eindelijk brengt men alle spelers samen"

Joeri Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, ziet er wel wat in. "Ik merk voor het eerst dat men alle actoren samenbrengt. Daar waar we al jaren iets hebben als een lokaal integraal veiligheidsbeleid, voert dat nu eindelijk uit. Al die actoren zijn al actief, maar nu wordt dat meer gecoördineerd. Het is afwachten hoe men dat in de praktijk omzet, maar we zijn gematigd positief."