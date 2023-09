"Portiegroottes op verpakkingen zijn vaak pure marketing"

Consumenten gaan vaak kijken naar hoeveel vet en suiker ze per portie binnen krijgen, en maken op basis daarvan hun keuze voor een bepaald product. Sels raadt aan om in het geval van producten als ontbijtgranen, snoep, snacks en bereide maaltijden te gaan kijken naar de voedingswaarden per 100 gram. Elke fabrikant is wettelijk verplicht om die op de verpakking te zetten, en met die informatie kan je een eerlijkere vergelijking maken.

Toch geldt dit niet voor alle producten. “Als je kunstmatige zoetstoffen met suiker gaat vergelijken, ligt het weer anders. Suiker en kunstmatige zoetstoffen hebben ongeveer evenveel kilocalorieën per 100 gram, maar van kunstmatige zoetstof heb je doorgaans minder nodig. Dan is het wel handig om te weten hoeveel energie er in zo één tabletje zit.”

Portiegroottes zijn dus soms handig, maar vaak ook een marketingtruc, waarschuwt Sels.