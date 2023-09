Steeds meer Limburgers kloppen aan bij armoedevereniging Sint-Vincentius: "De cijfers bevestigen ons gevoel"

Met 37 groepen, verspreid over heel Limburg, is armoedevereniging Sint-Vincentius in het grootste deel van de provincie actief. Omdat er signalen kwamen dat het steeds drukker werd, deed Vincentius Limburg een bevraging bij de lokale verenigingen.

"De cijfers bevestigen ons gevoel", aldus voorzitter van Vincentius Limburg, Stef Vandebroek. "We hebben dit jaar al meer dan 11.000 mensen geholpen. Dat zijn 600 mensen, of ongeveer zes procent, meer dan in het voorjaar van 2022. Dat is zeker niet niks."