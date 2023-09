Stripfestival Brussel in teken van de Japanse Manga-strips: "Heel populaire strip" 

De Brusselse Gare Maritime is drie dagen lang het decor voor het BD Comic Strip Festival, beter gekend als het stripfestival. Nog tot 10 september is de grote zaal van Tour & Taxis gevuld met strips en ongeveer 200 stripauteurs die ze signeren.

"We hebben alles geconcentreerd in één zaal, wat het hele gebeuren compact en gezellig maakt", zegt Jeroen Roppe van Visit.Brussels. "Er zijn reuzenballonnen, stripauteurs, verschillende workshops en standjes van uitgeverijen. Er is ook een zone met manga-strips, omdat we merken dat die steeds populairder worden", zegt hij. "Bovendien is het leuk om de persoon achter de strip even te leren kennen wanneer je een handtekening gaat vragen."