Tientallen doden bij twee aanvallen op een passagiersboot en een legerbasis in Mali

Volgens het militaire regime in Mali zijn de aanvallen het werk van GSIM, een islamistische groepering die banden heeft met de terreurbeweging Al Qaeda. Die had enkele weken geleden een blokkade van Timboektoe aangekondigd. Er zijn drie dagen van nationale rouw aangekondigd.

Mali wordt al jaren geteisterd door geweld van rebellengroepen. In 2012 was er in het noorden een opmars van rebellen die gelinkt zijn aan Al Qaeda en IS. Sindsdien heeft het islamistische geweld zich steeds meer uitgebreid naar het westen van het land. Sinds 2013 is er een vredesmacht van de Verenigde Naties actief, Minusma genaamd.

In 2020 greep het leger de macht in Mali en is er een militaire regering. Die wil nu alleen nog maar samenwerken met het Russische huurlingenleger Wagner. Tegen eind dit jaar moeten alle VN-medewerkers het land uit. Volgens de regering wordt met Wagner vooruitgang geboekt in de strijd tegen rebellengroepen, maar desondanks lijkt het geweld niet meteen te stoppen.