"Tongeren, de film": stadsarchief digitaliseert foto's, dia's en videobanden 

Op 8 oktober wordt het casino van Tongeren omgetoverd tot een filmzaal voor de première van "Tongeren, de film". Die film is het resultaat van de doorlopende digitalisering van de stadsarchieven door de archivarissen, met hulp van meemoo, het Vlaamse Instituut voor het Archief. "We hebben een selectie moeten maken", vertelt archivaris Veerle Vandoren. "De film bestaat uit twee delen. Het eerste omvat geschiedkundige elementen die we hebben teruggevonden. Daar tonen we ook VRT-fragmenten in. Het tweede deel toont het leven zoals het was in de tweede helft van de vorige eeuw. Daarvoor gebruiken we korte fragmenten van burgers zelf."