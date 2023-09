Ventilatie in gloednieuwe sporthal in Brussel defect middenin hittegolf: "Sporten tegen je limieten"

Simon is lang niet de enige sporter met klachten over de hete omstandigheden in de nieuwe sporthal. De Stad Brussel is op de hoogte van het probleem. "De gebruikers van de zaal hebben helemaal gelijk. Het is normaal dat ze klagen", zegt Pierre Clam, hoofd van de sportdienst van de Stad Brussel. "Het gebouw was net voor de vakantie afgewerkt. Er was toen een voorlopige oplevering van de werf, maar eventuele gebreken stellen we pas later vast, wanneer het gebouw gebruikt wordt. Voor de meeste clubs is het seizoen pas sinds vorige week begonnen."