Vlaamse regering maakt werk van uitstap uit GIMV: "Niet onze taak om in allerlei private bedrijven te investeren"

De Vlaamse regering is van plan om haar resterende belang in de GIMV te koop te zetten. De investeringsmaatschappij werd in 1980 opgericht om bedrijven in Vlaanderen te ondersteunen in hun uitbouw en internationale groei. Doorheen de tijd werd het overheidsbedrijf steeds meer geprivatiseerd. Zakenbank Rothschild & Co is aangesteld om nu de resterende 27,65 procent van de hand te doen.