Vlaamse Sportfederatie vraagt jaarlijkse belastingvermindering van 150 euro per sporter

Nu betalen ziekenfondsen in Vlaanderen een deel van het inschrijvingsgeld bij een sportclub terug. Dat bedrag ligt tussen de 15 à 45 euro per sportjaar, afhankelijk van bij welke mutualiteit je aangesloten bent. De Vlaamse Sportfederatie vraagt de overheden om dat systeem te vervangen door een rechtstreekse belastingvermindering per sporter van 150 euro per jaar.