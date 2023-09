Brusselse naaktfotograaf krijgt voorwaardelijke celstraf na verkrachting van modellen

Anna wordt net als de andere modellen via sociale media benaderd door de fotograaf. "Hij voegde een linkje toe naar zijn werk online. Het was heel kleurrijk en artistiek, dus ik zag het wel zitten." Ze krijgt ook de vraag of ze naakt wil poseren, en besluit na een gesprek met een vriendin om daarop in te gaan.

Twee weken later zit Anna in zijn appartement in Schaarbeek. Achteraf gezien kijkt ze op van een paar uitspraken die toen vielen. "Hij zei dat hij me heel knap vond, maar dat hij dat eigenlijk niet mocht zeggen omdat het verkeerd opgevat zou kunnen worden." Daarna loopt het helemaal mis.