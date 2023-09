Vrijwilligers rijden al 40 jaar minder mobiele mensen rond in Lanaken: oudste vrijwilliger Jozef (84) reed al meer dan 15.000 ritten

Jozef rijdt altijd met zijn eigen wagen. De vergoeding die hij krijgt, dekt de kosten eigenlijk niet, maar toch heeft hij nog nooit een rit gereden met tegenzin. "Ik doe dat uit liefde voor die mensen. De dankbaarheid die je daarvoor terugkrijgt, doet goed aan je hart." Hij zorgt ook altijd dat de sfeer in de wagen goed is: "Ik probeer mensen op te beuren met een kwinkslag. De mensen van de psychiatrie beginnen me nu door te hebben. In het begin wisten ze niet goed hoe ze daarop moesten reageren, maar nu lachen ze en zeggen ze: "oh dat is Jozef weer"."