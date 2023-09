Met een rolstoel kan je gratis het Atomium bezoeken, met een handicap niet

Ook de prijzen voor de kinderen die een bezoek willen brengen aan het Atomium, zijn op zijn minst opvallend. Kinderen onder de 115 cm krijgen gratis toegang. Ben je groter en niet ouder dan 18 jaar, dan betaal je 8,5 euro. Volwassenen tot de leeftijd van 64 jaar betalen dan weer 16 euro.

Ook hier stelt Lieselot uit Bierbeek zich vragen bij. “Vanwaar komt die grens van 115 cm? Mijn dochter zit in het eerste leerjaar en meet 124 cm. Dat is groot in vergelijking met haar leeftijdsgenoten. Als ik morgen een verjaardagsfeestje organiseer in het Atomium, zou zij als enige van de klas meer moeten betalen. Terwijl ze wel even oud is”, bedenkt Lieselot zich. Pretparken laten hun prijzen wel bepalen door de lengte van haar bezoekers en daar ziet Lieselot wel de logica. “Dat is dan weer wel logisch, want daar mag je bepaalde attracties niet in onder een bepaalde hoogte. Maar dat is omwille van de veiligheid. Een goede reden dus”, vindt Lieselot.