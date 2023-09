Bange reizigers, urinegeur en crack: wat zit er écht achter de problemen in Brussel?

Lize Spit woont al 15 jaar in de buurt van het Zuidstation. Ze woont in de Triangelbuurt, één van de armste buurten van Brussel. "Veel mensen verblijven er tijdelijk en willen er snel weer weg, want ze willen niet dat hun kinderen in straatbendes terechtkomen. Je ziet mensen worstelen en je probeert hen te helpen, dat is altijd zo geweest. Maar de laatste jaren is er iets uit evenwicht geraakt waardoor er een onveiligheidsgevoel heerst. Er zijn meer mensen met een psychische problematiek, verslaafden bijvoorbeeld, die gevaarlijk zijn voor zichzelf en voor anderen."

Zelf heeft ze ook al dingen meegemaakt. "Ik ben twee jaar geleden, aan mijn deur, toen ik de sleutel in het slot stak, bestolen van mijn GSM die in m'n jaszak zat en mijn oortjes werden gewoon uit m'n oren gehaald. Je voelt ook vaak op straat iemand in je zakken tasten, dan ben ik er net op tijd bij. Maar er is ook agressie: een paar weken geleden had iemand een fles kapot geslagen en kwam daarmee op mij af. Dan maak je snel dat je weg bent."