Leerlingen en leerkrachten rouwen om overlijden van juf Sarah, die werd aangereden door vrachtwagen in Ieper

De leerlingen van Vrije Basisschool Immaculata in Ieper hebben hun juf herdacht. Zij overleed bij een ongeval in Ieper. Juf Sarah wilde afslaan van de rotonde aan de Rijselpoort, maar werd gegrepen door een vrachtwagen. Het is nog niet duidelijk of het een dodehoekongeval is. Sarah had autisme en werkte als hulpjuf in de kleuterklassen van de school, waar ze gemist zal worden.