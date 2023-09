Hoe hoog kan het dodental in Marokko oplopen? Is de ravage even groot als in Turkije en Syrië? En wat met naschokken? Vijf vragen en antwoorden

Vrijdagavond 23 uur: een zware aardbeving treft het Noord-Afrikaanse land Marokko. Met een kracht van 6,8 is het de zwaarste beving die er ooit werd gemeten. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op zo'n 70 kilometer van de stad Marrakesh.

Caroline Holt, directeur rampenbestrijding bij de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, waarschuwde al dat de komende 48 tot 72 uren kritiek zijn om levens te redden. “Hulpverleners zijn er zeker nog niet in geslaagd om alle getroffen gebieden te bereiken”, zegt ze. “Dit is pas het begin van de reddingsoperatie. We weten dat het moeilijk zal worden."

Geoloog en professor Manuel Sintubin (KU Leuven) deed in het verleden onderzoek in het Atlasgebergte en kent het terrein. Ook hij verwacht dat de hulpdiensten niet overal even makkelijk ter plaatse zullen raken. "Sommige bergdorpen zijn enkel via ezelpaden bereikbaar", vertelt hij. Samen brengen we in kaart wat we tot nu toe weten.