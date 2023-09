Fietsersbond Lommel geeft gouden fietsbel aan Frans Teelen, die zijn woon-werkverkeer van 40 kilometer per dag fietst

“Ik fiets al 35 jaar lang vanuit Wijchmaal elke dag 20 kilometer heen en terug naar mijn eigen winkel in Lommel, dat is telkens ongeveer 40 minuten fietsen. De Fietsersbond kwam me vandaag verrassen met een gouden fietsbel en een paar cadeautjes. Ik ben heel vereerd”, vertelt Frans Teelen van de winkel Moving Sport in Lommel. “Ik heb geen elektrische fiets”, lacht hij. “Ik een stadsfiets, een koersfiets en een mountainbike. Heel soms neem ik eens de elektrische fiets van mijn vrouw.”