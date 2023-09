"Poor things" van Yorgos Lanthimos wint Gouden Leeuw op filmfestival van Venetië, Fien Troch grijpt met "Holly" naast hoofdprijs

De Zilveren Leeuw - Grote Prijs van de Jury (de tweede prijs van het festival) gaat naar "Aku wa sonzai shinai" ("Evil does not exist") van de Japanner Ryusuke Hamaguchi, een dramafilm over het leven in een op het eerste zicht idyllisch dorpje in de buurt van Tokio.



De Zilveren Leeuw voor de beste regisseur ging naar de Italiaan Matteo Garrone, voor "Io Capitano", over de Oddysey van twee jonge mannen die Dakar verlaten in de hoop Europa te bereiken.

De Amerikaanse actrice Cailee Spaeny won dan weer de prijs voor de beste actrice voor haar vertolking in "Priscilla" van Sofia Coppola, gebaseerd op het boek "Elvis and me" van Priscilla Presley. Haar landgenoot Peter Sarsgaard won de award voor de beste acteur. Hij speelde een man met dementie in "Memory" van Michel Franco.