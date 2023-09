G20 neemt Afrikaanse Unie op als permanent lid, maar blijft op de vlakte over Rusland en klimaat

Het was tot vandaag afwachten of de leiders erin zouden slagen om tot een slotverklaring te komen. EU-onderhandelaars meldden vooraf dat de gesprekken over die slotverklaring zeer moeilijk verliepen, en ook Moskou temperde de hoop op een verklaring met concrete doelen en resultaten.

Onder meer over Oekraïne liepen de meningen binnen de G20 fel uiteen - niet gek gezien de aanwezigheid van Rusland. Uiteindelijk wil de G20 in de slotverklaring enkel benadrukken dat alle staten zich, in overeenstemming met het VN-handvest, moeten onthouden van de dreiging met of het gebruik van geweld om grondgebied te verwerven. Ook benadrukt de G20 dat het gebruik of de dreiging van het gebruik van kernwapens niet toelaatbaar is. "Het huidige tijdperk mag geen tijdperk van oorlog zijn", klinkt het pacifistisch.