Gouden enveloppe ingemetseld in oud postgebouw van Lokeren

Het was de burgemeester van Lokeren, Filip Antheunis (Lokaal Liberaal) die de gouden enveloppe mocht inmetselen in het oude postgebouw. Het pand dateert uit het begin van de vorige eeuw en het stadsbestuur heeft het enkele jaren geleden gekocht. Een deel van het gebouw is intussen gesloopt. Dat zorgde er in juni wel voor dat de funderingen van een aanpalend appartementsgebouw begonnen te scheuren. Maar ondertussen is alles gestabiliseerd en is de aannemer begonnen met de heropbouw. Geleidelijk aan zullen de verschillende verdiepingen zichtbaar worden.

De gouden enveloppe die werd ingemetseld, is als het ware de eerste steen van het nieuwe gebouw. Zo zal er altijd een herinnering zijn aan het oude postgebouw. De gouden enveloppe zit in het deksel van een regenput. Die krijgt een centrale plaats op het terras. De enveloppe zal daardoor vanop de verschillende verdiepingen zichtbaar zijn en vormt eigenlijk het hart van het nieuwe gebouw.