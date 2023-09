Iconische graanzuiger opnieuw in Antwerpen: laatste nog werkende exemplaar ter wereld

"De meeste mensen kunnen zich er misschien niet meteen iets bij voorstellen, maar het is eigenlijk een soort grote stofzuiger", zegt Vlaams minister voor erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). "Die zoog het graan op van een groot zeeschip en bracht het aan wal of naar kleinere binnenschepen. Het is een erg belangrijke schakel in ons maritiem erfgoed en ligt mee aan de basis van onze welvaart in Vlaanderen."

Dit exemplaar, graanzuiger 19, opereerde van 1927 tot 1984 in de Antwerpse haven. De graanzuigers waren beeldbepalend in de grote havens en zorgden ervoor dat het werk een pak sneller ging. Voor er sprake was van een graanzuiger, kostte het meer dan honderd havenarbeiders een dikke week om 6.000 ton bulkgoed over te hevelen van het ene schip naar het andere. Met enkele graanzuigers kon dat op een dag. Nu gebeurt de overslag van bulkgoed vooral met grijpkranen.