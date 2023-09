Ieper stelt plannen voor om terrein van oud openluchtzwembad te vernieuwen

De ontwerpbeelden worden getoond in d’Oude Kapelle van woonzorgcentrum Wieltjesgracht, vlak bij de site van het voormalig openluchtzwembad. Dat ligt op het uiteinde van de Ieperse vestingmuren op de hoek van de Basculestraat en Kiplinglaan. De plek werd oorspronkelijk ingericht als militair zwembad, nadat een deel van de walgracht werd ommuurd in 1884. Na de Eerste Wereldoorlog werd een nieuw zwembad ontworpen en opengesteld voor alle Ieperlingen. In 2001 sloot het zwembad voorgoed de deuren omdat het niet meer voldeed aan de hedendaagse normen voor publieke zweminfrastructuur.