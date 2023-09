Kennedymars Maasland groot succes ondanks hitte

80 kilometer wandelen binnen een tijd van 20 uur: dat is het opzet van de eerste Kennedymars in het Maasland. "Omdat dit niet voor iedereen weggelegd is hebben we ervoor gekozen om nog drie andere wandelafstanden aan te bieden: 42 kilometer, 25 kilometer en 10 kilometer", zegt organisator van de Kennedymars Gerry Hurkens.