LIVEBLOG - Zeker 632 mensen overleden na zware aardbeving in Marokko, FOD Buitenlandse Zaken heeft noodnummer geopend

De zware aardbeving in Marokko heeft ook het zuiden van Spanje en Portugal opgeschrikt. De noodcentrale in de Zuid-Spaanse regio Andalusië kreeg na middernacht verscheidene oproepen van ongeruste burgers uit Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Marbella en Córdoba. Het is niet duidelijk of er ook schade is of slachtoffers vielen.

Ook de autoriteiten in Faro in het zuiden van Portugal, en zelfs in Lissabon en Setubal kregen oproepen van inwoners die werden opgeschrikt door de schok.