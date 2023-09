Lokeraar fietst drie maanden dwars door Amerika

Toch liep het af en toe niet zoals gepland. "Nadat ik een camping was opgereden zonder te hebben gereserveerd werd ik een halfuur in de boeien geslagen terwijl heel mijn bagage binnenstebuiten werd gekeerd. Een andere keer had ik het gevoel neergeschoten te worden toen ik in een tankstation logeerde. Ik ben dan maar midden in de nacht 25 kilometer verder naar de volgende stad gefietst. En in Kentucky werd ik gemiddeld 10 keer per dag achtervolgd door hongerige honden. Het grimmigste deel op aarde volgens mij, daar in de Appalachen."