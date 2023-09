Motorrijder uit Tessenderlo komt om het leven bij verkeersongeval in Geel

Het dodelijk ongeval gebeurde vrijdagavond op een recht stuk weg op de Grote Steenweg, de verbindingsweg tussen Westerlo en de fly-over in Geel. De motorrijder en de auto reden vermoedelijk in de tegenovergestelde richting en botsten frontaal op elkaar, maar de exacte omstandigheden worden nog onderzocht.

Het dodelijk slachtoffer is een man van 32 uit Tessenderlo. Hij kreeg nog eerste zorgen toegediend maar overleed ter plaatse. De autobestuurder was in shock maar bleef ongedeerd.