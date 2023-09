Nederlandse Partij voor de Dieren trekt lijsttrekker terug wegens mogelijke "integriteitsschendingen"

Het partijbestuur zegt dat er "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door Ouwehand. De partij geeft verdere uitleg over die meldingen, maar laat wel weten dat ze extern en onafhankelijk zullen worden onderzocht

Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en sinds 2019 is ze partijleider. Of ze nu Tweede Kamerlid en fractievoorzitter blijft, is nog niet geweten. Hoe het ook zij: volgende week zal er een nieuwe kandidaat-lijsttrekker worden geselecteerd, die later door het partijcongres moet worden bevestigd.