Nu ook PFAS-vervuiling gevonden rond school en chemiebedrijf in Wetteren

Eerder werd er ook al PFAS aangetroffen aan een gebouw langs de Brusselsesteenweg in Melle, vlak bij het station van Kwatrecht (Wetteren). Aanvankelijk werd er over twee perimeters gesproken, met aanbevelingen rond het gebruik van putwater en consumptie van zelfgekweekte groenten, fruit en eieren van eigen kippen. Maar volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaan de aanbevelingen enkel over het grondwater. "In de bodem werden geen verontrustende PFAS-waarden gevonden", zegt woordvoerder Joris Moonens. "In het grondwater wel." Het gaat dus om één perimeter van vijfhonderd meter, vooral in Melle en Wetteren, en ook zes woningen in Heusden bij Destelbergen. Over de consumptie van groenten en fruit uit de moestuin en de consumptie van eieren van eigen kippen gelden geen aanbevelingen. Putwater gebruiken de buurtbewoners in die perimeter dus beter niet als drinkwater, om ermee te koken, koffie of thee mee te zetten of ijsblokjes van te maken. Ook er een zwembad mee vullen of de moestuin mee besproeien, is niet aan te raden. De auto met dat putwater wassen, er het toilet mee doorspoelen, er de oprit mee afspuiten of er sierplanten mee water geven, kan wel.