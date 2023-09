OCMW Schaarbeek moet op zoek naar 20 miljoen euro na boekhoudkundige fout

In 2017 wijzigde de federale regering de regels voor het terugbetalen van OCMW-steun aan vreemdelingen die minstens vijf jaar op Belgisch grondgebied verblijven. De terugbetaling door de federale overheid aan het OCMW viel van 100 procent terug naar 70 procent.

Het OCMW van Schaarbeek lijkt die informatie in 2017 niet te hebben opgemerkt en is 100 procent federale inkomsten blijven inschrijven in de boekhouding, en dat van 2017 tot bij de controle van de rekeningen van 2022. Zowel de gemeente als de voogdijoverheid hebben die fout jarenlang over het hoofd gezien.

Daarnaast zijn er ook onterecht toegekende bedragen aan steuntrekkers nooit teruggevorderd. Tot slot is er ook een extra financiële extra last van 3 miljoen euro als gevolg van de groeiende vraag naar sociale hulp van de Schaarbeekse bevolking.